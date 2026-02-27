Poste ' a caccia' di consulenti finanziari a Ravenna | come candidarsi

Poste Italiane sta cercando consulenti finanziari a Ravenna e apre le candidature a laureati o laureandi interessati a un percorso di formazione e sviluppo professionale. La ricerca riguarda persone motivate a entrare nel settore e pronte a intraprendere un percorso di crescita. Le selezioni sono rivolte a candidati che desiderano lavorare nel mondo dei servizi finanziari nella provincia.

Poste Italiane ricerca in provincia di Ravenna laureati o laureandi motivati a intraprendere un percorso di formazione e crescita professionale come consulenti finanziari. La ricerca è aperta in 14 regioni fino al 23 marzo.I consulenti finanziari di Poste Italiane rappresentano una rete di.