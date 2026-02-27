Post dell’assessora La sindaca si dissocia

Un post pubblicato dall’assessora alla Cultura ha attirato l’attenzione per il contenuto riguardante la partecipazione di una donna di 106 anni a Sanremo. La sindaca ha preso le distanze da quanto scritto, precisando di non condividere le affermazioni e di non essere coinvolta nelle opinioni espresse dall’assessora. La situazione ha suscitato discussioni tra gli osservatori locali.

Post "incriminato" dell' assessore alla Cultura sulla presenza della 106enne Gianna Pratesi a Sanremo, la sindaca si dissocia. O quasi. In uno scritto pubblicato al culmine di una giornata di polemiche Elisa Balconi prende le distanze dalle parole della collega di giunta Lucia Marino (nella foto), con un appunto: "Condivisibile il concetto di base: inopportuna la politica in una trasmissione musicale". Nel post, pubblicato dall'assessora nel corso della prima serata festivaliera, Marino stigmatizzava la scelta dell'intermezzo politico nel corso di uno spettacolo di intrattenimento. Ma a scatenare il vespaio, che ancora non si placa, sono state le parole rivolte a Gianna Pratesi, elettrice del 2 giugno 1946 ospite sul palco: "106 anni, mettetela al ricovero non a Sanremo".