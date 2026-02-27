Portobello recensione | ecco com’è la serie su Enzo Tortora

Hbo Max ha lanciato in Italia la sua nuova serie, Portobello, diretta dal regista Marco Bellocchio e interpretata da Fabrizio Gifuni nel ruolo di Enzo Tortora. La miniserie racconta la vita e le vicende del celebre presentatore televisivo, attirando subito l’attenzione del pubblico. La produzione è tra le più attese del momento e si inserisce tra le novità del servizio streaming appena arrivato nel nostro paese.

Portobello, ecco quando esce su HBO Max la serie di Marco Bellocchio sul caso Enzo TortoraLa serie, che vede Bellocchio nuovamente alle prese con il piccolo schermo, è la prima produzione italiana a esordire sulla nuova piattaforma di...

“Portobello”, la serie di Bellocchio su Enzo TortoraDal 20 febbraio su HBO la serie Portobello di Marco Bellocchio, dedicata alla vicenda giudiziaria e umana di Enzo Tortora, interpretato da Fabrizio...

Francesca Scopelliti, compagna di vita Enzo Tortora e presidente del Comitato dei cittadini per il Sì, è intervenuta durante un incontro organizzato da Forza Italia Leggi tutto - facebook.com facebook

Sentieri Selvaggi incontra Fabrizio Gifuni L’interprete di Enzo Tortora nel Portobello di Marco Bellocchio (appena giunto su HBO Max) incontra la redazione e gli studenti di Sentieri Selvaggi in diretta YouTube h 19.00 x.com