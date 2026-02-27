Ponte mobile di Cervia si prolungano i lavori | la chiusura fino a metà della prossima settimana

I lavori di manutenzione straordinaria al ponte mobile di Cervia sono ancora in corso e si protrarranno fino a metà della prossima settimana. La chiusura del ponte continuerà a essere in vigore durante questo periodo, impedendo il passaggio ai veicoli e ai pedoni. La gestione delle operazioni si sta svolgendo secondo il programma stabilito, senza variazioni rispetto alle previsioni iniziali.

Si prevede la realizzazione di nuovi fissaggi dei coperchi sotto ai piloni del ponte con modifica per sollevamento con autogrù I lavori di manutenzione straordinaria al ponte mobile di Cervia si protrarranno anche la prossima settimana. La chiusura è relativa al transito dei veicoli, mentre viene garantito il transito a pedoni e bici presso i marciapiedi laterali. Saranno previsti segnali di deviazione con percorsi consigliati per i veicoli provenienti da Cervia e da Milano Marittima. L'intervento consiste nella fornitura ed installazione di staffe inox e nuove tubazioni oleodinamiche all'interno del vano di attraversamento della carreggiata carrabile lato Milano Marittima.