Ponte mobile a Cervia chiuso per manutenzione straordinaria | ecco fino a quando

Il ponte mobile di Cervia è stato chiuso al pubblico per interventi di manutenzione straordinaria e resterà chiuso fino a circa metà della prossima settimana. La chiusura riguarda l’intera struttura e si rende necessaria per consentire i lavori di riparazione. La comunicazione ufficiale è stata resa nota oggi, con l’indicazione precisa dei tempi previsti per la riapertura.

Cervia (Ravenna), 27 febbraio 2026 – Il ponte mobile di Cervia è sottoposto a interventi di manutenzione straordinaria, per cui la chiusura della struttura resterà in vigore fino a circa metà della prossima settimana. I lavori iniziati il 24 febbraio I lavori, iniziati il 24 febbraio, continueranno anche nei giorni successivi, estendendosi oltre la data originariamente prevista. Di conseguenza, la chiusura del ponte, inizialmente programmata fino a oggi, venerdì 27 febbraio, sarà prorogata fino a metà della prossima settimana. La sospensione riguarda esclusivamente il traffico veicolare, mentre pedoni e ciclisti potranno continuare a transitare sui marciapiedi laterali.