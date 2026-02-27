Durante la manifestazione di protesta sul blue carpet di Sanremo, le attiviste di Extinction Rebellion sono state fermate e strattonate dagli agenti di polizia. In alcuni casi, i poliziotti avrebbero detto alle attiviste:

Durante la manifestazione di protesta sul blue carpet di Sanremo le attiviste di Extinction Rebellion sono state fermate e strattonate dagli agenti. Lo racconta a Fanpage.it il portavoce della protesta: "Eravamo inermi, hanno forzato la mano. È stato viscido". 🔗 Leggi su Fanpage.it

