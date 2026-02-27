Il governo ha annunciato due concorsi straordinari per 4.200 posti di ispettori superiori di polizia, con l’obiettivo di rafforzare l’organico in Italia. Il decreto Sicurezza, pubblicato in Gazzetta ufficiale, prevede che le assunzioni avvengano nel corso dei prossimi due anni. La misura mira a coprire le carenze di personale nelle forze di polizia.

Cercasi ispettori superiori di polizia. Una posizione caratterizzata da un organico carente in Italia e per questo il governo prova a intervenire con il decreto Sicurezza, pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso martedì. Il perno dell’operazione è all’articolo 18, che ridisegna temporaneamente – fino al 2027 – le regole dei concorsi interni per accelerare le progressioni di carriera e rendere più rapida la copertura dei posti vacanti. La norma mette nero su bianco due concorsi straordinari per titoli: 1.800 posti di ispettore superiore nel 2026 e 2.400 nel 2027, riservati al personale già appartenente al ruolo degli ispettori. Numeri rivendicati poche ore dopo la pubblicazione del decreto dal titolare del Viminale Matteo Piantedosi, secondo cui si tratta di «un impegno concreto per rafforzare l’operatività delle Forze di polizia». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Polizia, in arrivo due concorsi straordinari per ispettori superiori: 4.200 posti in due anni

Polizia Stradale, al comando di via Castello in arrivo dieci agenti e due ispettoriSiap: «Andranno a coprire le uscite degli anni scorsi e le prossime, in un ambiente lavorativo che è attualmente al collasso.

Polizia, otto nuovi rinforzi per Parma: sei ispettori e due agenti in arrivo in QuesturaGrazie al nuovo Piano incrementi e assegnazioni della Polizia di Stato, il territorio parmense potrà contare su nuove risorse per il controllo e la...

Corso preparazione concorso 448 ispettori INPS INAIL

Temi più discussi: Due nuovi Vice Ispettori e otto nuovi Agenti della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di P.S. di Bressanone.; Concorsi Ispettori Superiori Polizia di Stato in arrivo tra il 2026 e il 2027 bandi straordinari: grazie al pacchetto sicurezza per 4.200 posti; MILANO - CORTINA 2026: IN ARRIVO 2.903 BUONI ACQUISTO ELETTRONICI PER DECATHLON; Cassino. Polizia locale, nuovi agenti in arrivo.

Rinforzi in arrivo alla polizia : Bene, ma ancora insufficientiSui rinforzi annunciati dal Governo, sottolineati nei giorni scorsi anche dal deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, ieri è intervenuto il sindacato Fsp Polizia di Stato. I recenti ... ilrestodelcarlino.it

Rinforzi alla polizia: Organico rimpolpato, ma mancano dirigenti e 17 agenti su 44Fermo, 14 gennaio 2026 – In arrivo rinforzi per la questura di Fermo e per la polizia stradale. Una notizia positiva a metà visto che, secondo gli addetti ai lavori, non saranno sufficienti a ... ilrestodelcarlino.it

Concorsi Straordinari in Polizia in arrivo per 4200 posti! x.com

Concorsi #ispettorisuperiori Polizia di Stato in arrivo tra il 2026 e il 2027 #bandistraordinari per 4.200 posti - facebook.com facebook