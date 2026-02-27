Polestar 3 | il Suv dal design intrigante

Il nuovo Polestar 3 si presenta come un SUV dalle linee distintive e moderne, con un aspetto imponente e una forte presenza sulla strada. Le sue proporzioni sono marcate, mentre i dettagli estetici attirano l’attenzione di chi cerca un veicolo dall’aspetto ricercato. La vettura combina elementi di stile e funzionalità, puntando a offrire un’esperienza di guida unica nel suo genere.

Imponente in dimensioni, Polestar 3 si distingue per un design tutto particolare e una spiccata silenziosità in movimento, ma non convince per autonomia e praticità.