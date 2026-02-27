Polemica sulla nomina di Samonà come direttore di Villa Adriana | Omaggiava le SS Rocca risponda

Le consigliere Bonafoni e Mattia hanno presentato un’interrogazione al presidente della regione e all’assessora alla Cultura del Lazio riguardo alla nomina di Alberto Samonà come direttore di Villa Adriana e Villa d’Este a Tivoli. La questione ha suscitato polemiche, in particolare sulla possibile commemorazione di figure legate alle SS. La nomina ha generato discussioni pubbliche sulla figura scelta per quei ruoli.

Le consigliere Bonafoni e Mattia hanno depositato un'interrogazione al presidente Rocca e all'assessora alla Cultura del Lazio sulla nomina di Alberto Samonà a direttore di Villa Adriana e Villa d’Este a Tivoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

L'ex assessore regionale Alberto Samonà è il nuovo direttore dell'istituto Villa Adriana e Villa d'EsteL'ex assessore regionale ai Beni culturali, Alberto Samonà, è il nuovo direttore dell’istituto Villa Adriana e Villa d’Este, a Tivoli.

Samonà alla guida di Villa Adriana e Villa d’Este, Articolo 9: "Orgoglio per l’intera Sicilia"L’avere conferito ad Alberto Samonà, al termine di una selezione pubblica, il prestigioso incarico di direttore di Villa Adriana e Villa d’Este, due...

Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento.

Temi più discussi: Beatrice Venezi: In Italia c'è ancora molto machismo. E rivela: Sto pensando di avere figli; Fenice, scontro aperto su Venezi; Venezi, il Comitato de La Fenice al vetriolo: Falso dire che gli abbonati sono tutti anziani e over 80. Le sue parole mendaci e offensive; Asp del Forlivese, è scontro sulla nomina del nuovo direttore. Il sindacato Csa: Inversione di rotta inattesa.

Polemiche sulla nomina a professore di Di Maio, Da bibitaro allo stadio San Paolo al King’s CollegeLuigi Di Maio nominato professore onorario al King’s College di Londra: incarico gratuito, ma la scelta accende polemiche sul suo percorso politico e istituzionale. baritalianews.it

Iss. Sulla nomina di Oleari alla fine deciderà MontiContinua a far discutere la designazione di Fabrizio Oleari ai vertici dell’Iss. Le critiche che la politica ha mosso al governo, a cui spetta la nomina, riguardano essenzialmente l’opportunità della ... quotidianosanita.it

Aperte le iscrizioni per il 2026 a Villa Adriana. La Next.dancestudio vi aspetta! Per info e costi: 0774 311139 3519230542 - facebook.com facebook