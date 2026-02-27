Polemica a Sanremo 2026 | Sala Stampa accusa Conti per le poche donne tra i Big e fa domande ai figli di papà

Durante la conferenza stampa alla vigilia della terza serata di Sanremo 2026, la Sala Stampa ha sollevato critiche nei confronti di Conti per la scarsa presenza femminile tra i Big. Inoltre, sono state rivolte domande ai cosiddetti “figli di papà”, creando un clima di tensione e discussione. La discussione si è concentrata su alcuni aspetti della selezione e della composizione del cast.

La conferenza stampa alla vigilia della terza serata di Sanremo 2026 si è trasformata in un momento di tensione e polemica. Una giornalista ha incalzato Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival, sul numero ridotto di cantanti donne tra i Big, evidenziando come storicamente la sua scelta abbia privilegiato gli uomini. Conti ha replicato chiarendo di scegliere in base alle canzoni presentate, senza guardare al genere, e si è detto pronto ad assumersi la responsabilità di eventuali errori. Il dibattito ha toccato anche riflessioni personali, con i l conduttore che ha ricordato la madre che lo ha cresciuto da sola e la necessità di fare scelte ponderate in un momento discografico segnato da una produzione maschile predominante. 🔗 Leggi su Screenworld.it

