A Poggibonsi, la memoria si manifesta attraverso un’installazione dedicata ai calciatori Moreno Pellegrini e Paolo Nicolai, scomparsi nel 1985. Tre figure, Stefano, Moreno e Paolo, sono rimaste nel cuore della città, ricordate con un tributo permanente allo stadio. La presenza di questa installazione testimonia l’importanza di preservare il ricordo di chi ha lasciato un segno nel tempo.

La memoria ha un valore multiplo a Poggibonsi. Un’installazione dell’artista Franco Giannini, allo stadio, ricorderà i calciatori Moreno Pellegrini e Paolo Nicolai, scomparsi il 26 settembre 1985. Nello stesso momento, domani sabato 28 febbraio alle 15, avverrà l’omaggio a Stefano Lotti, in coincidenza dei 38 anni dal drammatico episodio avvenuto nei primi minuti di gioco dell’incontro Poggibonsi-Tiberis. Menzioni che si uniscono idealmente anche a un pensiero rivolto a Uliano Vettori, mancato tre anni or sono, il 25 febbraio 2023. Vettori si è dedicato in pratica fino al termine dei suoi giorni a tenere vivo l’esempio del suo allievo, il mediano di Madonna dell’Acqua giunto in forza al Poggibonsi dall’estate 1986 al tempo del ritiro di Casole d’Elsa di un gruppo quasi totalmente rinnovato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Poggibonsi e la memoria. Stefano, Moreno e Paolo tre eroi mai dimenticati

I piedi dimenticati (e nascosti) sono gli eroi indiscussi del Cammino di SantiagoCi sono i piedi da ballerino, che saltano e volteggiano sul palco come se sfidassero la gravità, e i piedi da sportivo, sempre pronti a scattare...

La sicurezza nei locali pubblici italiani nasce da errori mai dimenticatiLa tragedia di Crans-Montana, con le foto di quel soffitto coperto da una comune spugna antirumore, di quelle che si usano in sala di registrazione...

Temi più discussi: Cultura e impegno sociale: Poggibonsi rende omaggio a 5 grandi concittadini; Poggibonsi e la memoria. Stefano, Moreno e Paolo tre eroi mai dimenticati; A Poggibonsi la seconda edizione del premio ''Tradizione Civica''; Il futuro del lavoro: se ne parla a Poggibonsi con Pino Miglino.

Poggibonsi e le eccellenze. Premio Tradizione civica assegnato a Pratelli-MinghiEvento che pone in evidenza valori della vita contemporanea della comunità tramite l’operato di donne e uomini che hanno contribuito alla crescita civile. msn.com

Poggibonsi e la sua storia. Cerimonia per ricordare i tragici bombardamentiNel lontano 29 dicembre 1943 il drammatico attacco alla città che creò lacrime e sangue. Il programma prevede momenti solenni e toccanti. 29 dicembre 1943: uno dei giorni più tragici della storia di ... lanazione.it

Poggibonsi propone una mostra che ricostruisce la memoria del 1946 attraverso materiali storici e storie locali - facebook.com facebook