Lo scorso 25 del mese, si è disputato l’appuntamento di Urbania, il 25° Cross del Metauro, gara valida come Campionato Regionale di Cross. Gli atleti del Gruppo Podistico Lucrezia si sono distinti con risultati importanti, aggiungendo altri due titoli regionali alla loro collezione. La giornata ha messo in luce le capacità e la determinazione dei partecipanti, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

A Urbania, si è svolto il 25° Cross del Metauro, gara valevole come Campionato Regionale Individuale di Cross, che ha visto gli atleti del Gruppo Podistico Lucrezia protagonisti di una giornata ricca di successi. A conquistare il titolo regionale sono stati: Rita Pavone, prima nella categoria SF60 sulla distanza dei 3 km, chiusi con l’ottimo tempo di 15’31’’; Giovanni D’Amico, vincitore nella categoria SM70 sui 4 km, con il tempo di 19’43’’. Da segnalare anche gli ottimi piazzamenti ottenuti da Olga Ignat, Riccardo Quattrini e Stefano Bonaccorsi, che hanno contribuito a rendere particolarmente positiva la trasferta urbinate. L’ottimo momento di forma del gruppo è stato confermato anche domenica a Paliano, in provincia di Frosinone, in occasione dei 58° Campionati Italiani Aics di Cross. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Podismo. Cross del Metauro, Lucrezia super. Arrivano altri due titoli regionali

