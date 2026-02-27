La pista ciclabile di Po di Volano sta per essere completata, con l’obiettivo di inaugurazione tra aprile e maggio. La realizzazione di questo percorso rappresenta un passo avanti per la mobilità sostenibile nella zona, offrendo ai cittadini un’alternativa più sicura e sostenibile per spostarsi. La data di apertura dipende ancora da alcuni dettagli tecnici da definire.

"Se non ci saranno problemi dovremmo inaugurarla tra fine aprile e maggio". Lo afferma il sindaco di Codigoro Alice Sabina Zanardi parlando della pista ciclabile di collegamento tra Passo Pomposa e la Torre della Finanza i cui lavori sono in febbrile attività, dopo il periodo piovoso di qualche settimana fa. Un tratto capace di produrre grande suggestione ambientale per agli amanti delle due ruote, che vorranno fruire del territorio, con la doverosa contemplazione che merita, per la straordinaria bellezza che è in grado di esprimere questa pista che costeggia il Po di Volano e nello stesso tempo consente la visione dall’alto della campagna del Delta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Po di Volano, la ciclabile è realtà: "Dall’alto si vede tutta la campagna"

