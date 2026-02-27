Pletnev e Tchobanov al Manzoni Una serata a tutto Chopin

Stasera al Teatro Comunale, l'Auditorium Manzoni ospita un concerto dedicato a Chopin, con protagonisti Mikhail Pletnev e Tchobanov. Il programma prevede l'esecuzione di alcuni tra i più celebri Concerti per pianoforte e orchestra, offrendo al pubblico un'occasione per ascoltare interpretazioni dal vivo di grande livello. La serata si presenta come un omaggio intenso al compositore polacco e alle sue opere.

Una serata interamente dedicata a Chopin segna il ritorno nel cartellone sinfonico del Teatro Comunale del virtuoso russo del pianoforte Mikhail Pletnev che stasera all'Auditorium Manzoni, esegue i Concerti per pianoforte e orchestra N. 1 e N. 2 del compositore polacco, proposti nell'arrangiamento orchestrale realizzato dallo stesso Pletnev. Sul podio, al debutto con l'Orchestra del Comunale, sale Dian Tchobanov, attuale direttore Musicale dell'Opera di Stato di Plovdiv. Definiti "meravigliosi" da Franz Liszt, amico, biografo e interprete di Chopin, che pur vi ravvisava "più sforzo che ispirazione", i due Concerti furono composti da uno Chopin appena ventenne tra il 1829 e il 1830, prima del suo addio definitivo alla Polonia.