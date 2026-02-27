Nel campionato di Old Wild West Udine, Alibegovic si mette in evidenza nel 2026 con numeri impressionanti. La stagione prosegue e si fa sempre più forte la discussione se la squadra possa raggiungere i playoff, superando la semplice salvezza. La squadra affronta le partite con un crescente entusiasmo e i tifosi seguono con attenzione ogni risultato. La stagione continua con obiettivi ancora da definire.

Nel contesto della stagione di casa Old Wild West Udine, cresce la domanda se la squadra possa puntare ai playoff oltre la soglia della salvezza. L’analisi attuale attribuisce un peso non trascurabile all’apporto di Mirza Alibegovic, capitano che ha mostrato una crescita marcata nel 2026 e che sta determinando la solidità del quintetto guidato da Vertemati. In sette gare disputate in questa fase della stagione, Mirza Alibegovic ha una media di 18,5 punti a partita, con un massimo stagionale di 26 punti realizzati l’8 febbraio contro la Dinamo Sassari al PalaCarnera Credifriuli. Riguardo al tiro da tre, l’apporto è di 30 triple realizzate su 60 tentativi ( 50% ), accompagnato da una continuità quasi costante da quattro a partita e da un picco di sei punti nella sfida contro Sassari. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Playoff Udine: Alibegovic esplode nel 2026 con numeri

Tripla della vittoria di Alibegovic: Udine sorprende Tortona. Venezia lucida nel finale, Cantù koIl 18° turno di Serie A si apre con la grande vittoria di Udine sul campo di Tortona (79-80), dopo un finale per cuori forti.

Udine batte Tortona in rimonta: Alibegovic fa la differenza con un gioco da maestro in trasfertaUdine si impone a Tortona con un successo in rimonta che fa tremare la classifica della Serie A Basket, chiudendo la partita con un colpo di scena...

Tripla della vittoria di Alibegovic: Udine sorprende Tortona. Venezia lucida nel finale, Cantù koUdine sorride in volata e sbanca la Nova Arena di Tortona. Decisivi i 36 punti in combinata di Alibegovic e Christon, entrambi a quota 18. L’Apu torna a vincere dopo 2 ko di fila. Non basta un ottimo ... gazzetta.it

Alibegovic inventa la tripla decisiva e Udine passa a Tortona. VIDEOGrande equilibrio nella sfida tra Tortona e Udine, con i padroni di casa che chiudono avanti di 7 punti il primo tempo e gli ospiti che si rimettono in partita nella ripresa. Ne esce un punto a punto ... sport.sky.it