A Santarcangelo sono stati intensificati i controlli delle forze dell’ordine, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza. Tuttavia, per sostenere un incremento reale del personale, si rende necessario ampliare la disponibilità di alloggi dedicati ai carabinieri. La discussione riguarda quindi anche le infrastrutture necessarie per supportare un aumento stabile della presenza delle forze dell’ordine nel territorio.

"Più controlli delle forze dell’ordine a Santarcangelo". E "c’è anche la disponibilità ad aumentare i carabinieri in servizio in pianta stabile a Santarcangelo". Ad assicurarlo è il prefetto Giuseppina Cassone, che ha affrontato ieri l’emergenza furti nel comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. La situazione di Santarcangelo, dopo i ripetuti furti nelle case e nelle attività e l’assalto con esplosivo al bancomat delle Poste, è stata tra i temi centrali del comitato. Ma i rinforzi "arriveranno se l’amministrazione ci darà una mano. Per aumentare i carabinieri a Santarcangelo occorre trovare al più presto nuovi alloggi per loro. Se non si reperiscono case per i militari sarà difficile aumentare l’organico". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Più controlli a Santarcangelo. Ma per aumentare i carabinieri servono altri alloggi per loro"

Le colpe sono individuali, ma dopo Rogoredo e Termini servono più controlliI casi di Milano e Roma sollevano interrogativi sui meccanismi disciplinari e ispettivi.

L’emergenza casa : "Alloggi negli ex uffici, iniziativa generosa. Ma servono garanzie"La trasformazione degli uffici in abitazioni non trova al momento particolari riscontri.

Temi più discussi: Più controlli a Santarcangelo. Ma per aumentare i carabinieri servono altri alloggi per loro; Allarme sicurezza a Santarcangelo. Incontro in Prefettura: potenziati controlli; Postamat esploso, Fratelli d'Italia di Santarcangelo: Gli interventi dell'amministrazione dimostrati inutili; Potenziamento dei controlli di Polizia e Carabinieri sul territorio, incremento di organico già dai prossimi mesi: le novità emerse dal Cosp.

Allarme sicurezza a Santarcangelo, sindaco riconosce: Ondata di furti senza precedentiDopo l'assalto al postamat e ai furti, l'amministrazione convocata in Prefettura: Servono più Carabinieri ... altarimini.it

Allarme sicurezza a Santarcangelo. Incontro in Prefettura: potenziati controlliUn Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblici per cercare di arginare quella che gli stessi amministratori della città definiscono un’ondata di furti e fenomeni senza precedenti nella storia di S ... newsrimini.it

Il Sindaco dice che Santarcangelo è sicura, la realtà dice altro: anziani rapinati al cimitero e case svaligiate in pieno giorno. Parliamo dei nostri genitori, dei nostri nonni, della gente perbene che ha sempre vissuto qui. Il PD amministra Santarcangelo da sempr - facebook.com facebook