Pietruccio Montalbetti partecipa a una serata dedicata alla musica milanese, un evento che coinvolge musica, libri e solidarietà. La città si prepara a rivivere un pezzo della sua storia sonora attraverso questa iniziativa. La serata si svolge in un luogo pubblico e vede la partecipazione di pubblico e artisti locali. L'evento mira a riscoprire e valorizzare la tradizione musicale di Milano.

Milano si prepara a riaccendere il filo della sua storia sonora con un evento che intreccia libri, spettacolo e solidarietà. Sabato 7 marzo, il Circolo Cerizza ospiterà “Milano in un giro di Do – Cultura, libri e spettacolo”, iniziativa ideata da Max Caramani, fondatore di Milano Eventi e autore dell’omonimo volume. Una serata che vuole essere insieme celebrazione, racconto e incontro tra generazioni, con un protagonista d’eccezione: Pietruccio Montalbetti, storico chitarrista dei Dik Dik e testimone diretto di una stagione irripetibile della musica italiana. Carismatico, autentico, profondamente legato alla sua città, Montalbetti porterà sul palco il suo ultimo libro “Storia di due amici e dei Dik Dik” (Minerva), un racconto intimo che ripercorre l’avventura umana e artistica della band milanese. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Pietruccio Montalbetti racconta la Milano musicale

Pietruccio Montalbetti: viaggio, musica e libertàC’è un’energia rara negli incontri che non ti aspetti, quelli in cui la parola diventa memoria, visione, confessione.

Carlo Luigi Montalbetti, trovato morto in casa a Milano: indagata la moglieMilano, 2 gennaio 2025 – La moglie di Carlo Luigi Montalbetti, il settantaduenne morto all’alba del 27 dicembre nella sua abitazione in zona Gorla a...

Argomenti discussi: A Cameri l’epopea dei Dik Dik: Pietruccio Montalbetti presenta il suo libro tra parole e musica.

Dik Dik, mogli e figli dei componenti del gruppo/ L’amore di Pietruccio Montalbetti per sua moglieDik Dik, chi sono: la vita privata dei componenti. Pietruccio Montalbetti è felicemente sposato con una donna speciale che fa la psicanalista Band nata a Milano nel 1965, i Dik Dik sono formati da ... ilsussidiario.net

Pietruccio Montalbetti: Conobbi Lucio Battisti al Corvetto, con i Dik Dik ero già famosoNel salotto di Pietruccio Montalbetti su una sedia ripossa un gatto, acciambellato. Solo a guardarlo per mezz’ora ci si accorge che è finto. Non impagliato: proprio finto, tipo statua. È una delle ... milano.repubblica.it