Piemonte a Sanremo | kart elettrici e sapori per conquistare

Dal 24 al 28 febbraio, Sanremo ospita un evento che unisce tradizioni e innovazioni del Piemonte, con esposizioni di kart elettrici e degustazioni di prodotti locali. La manifestazione trasforma la città in un punto di incontro tra tecnologia e gusto, attirando visitatori e appassionati interessati alle novità provenienti dalla regione. L'iniziativa si svolge in diversi spazi del centro storico, creando un'occasione di scoperta e confronto.

Il Piemonte invade Sanremo con i suoi sapori e le sue eccellenze Da martedì 24 a sabato 28 febbraio, il Festival di Sanremo diventa anche un palcoscenico per il Piemonte. La Regione ha portato la sua ricchezza enogastronomica e culturale nella città ligure con l'iniziativa Piemonte Is - Eccellenza Piemonte. Cinque kart elettrici brandizzati, trasformati in salottini mobili, accolgono i passanti e i turisti in luoghi strategici come il Lungomare Italo Calvino e i Giardini Vittorio Veneto. Ogni giorno, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, si possono scoprire le eccellenze piemontesi attraverso momenti interattivi e degustazioni gratuite di prodotti come il cioccolato di Torino, le nocciole Piemonte Igp e il formaggio Bra Dop.