Picchia e minaccia la madre perché vuole i soldi per la droga | arrestato 48enne

Un uomo di 48 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la madre, colpendola e minacciandola per ottenere denaro destinato all'acquisto di droga. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto poco dopo, portando all'arresto e al trasferimento in carcere dell'uomo. La vicenda si è verificata in una residenza privata, dove si sono svolti i fatti.

Avrebbe picchiato la mamma per farsi consegnare i soldi per la droga. Per lui sono scattate le manette e il trasferimento in carcere.Le accuse nei confronti dell'uomo È successo a Desio dove i carabinieri della locale stazione, nella serata del 18 febbraio, hanno eseguito l’ordinanza di custodia. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Pomezia. Picchia e accoltella la madre che non gli vuole dare i soldi per la droga. 23enne arrestato dai CarabinieriCronache Cittadine POMEZIA – La scorsa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato in flagranza di reato, un 23enne romano,... Temi più discussi: Picchia e minaccia la madre, 19enne arrestato a Savona; Picchia e minaccia gli anziani genitori. Il padre costretto ad andare al Quarticciolo e prendere le dosi di crack; Picchia e minaccia di morte la moglie. Afferrata per il collo, salvata dalla zia; Minaccia e picchia l’ex fidanzata 15enne: arrestato 17enne nel Casalese. Picchia e minaccia di morte la moglie. Afferrata per il collo, salvata dalla ziaGubbio: l’uomo, 46 anni, è stato arrestato (ai domiciliari) dai carabinieri. Le violenze anche davanti alla figlioletta ... lanazione.it Ancona – Picchia la moglie e minaccia i figli, arresti domiciliari per un 36enneANCONA - La Polizia di Stato della Questura di Ancona, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal G ... veratv.it https://www.veratv.it/articoli/id-73254/ancona---picchia-la-moglie-e-minaccia-i-figli-arresti-domiciliari-per-un-36enne - facebook.com facebook Minaccia e picchia l’ex fidanzata 15enne: arrestato 17enne nel Casalese x.com