Piatti pronti e microonde | quando la comodità può nascondere rischi per la salute

Molti consumatori scelgono spesso di riscaldare piatti pronti nel microonde usando i contenitori di plastica, una pratica comune che semplifica le pause pasti. Tuttavia, questa abitudine può comportare dei rischi legati alla presenza di sostanze chimiche che potrebbero migrare negli alimenti durante il riscaldamento. È importante conoscere i possibili effetti di questa routine sulla salute.

Riscaldare un pasto pronto nel suo contenitore di plastica è un gesto quotidiano per milioni di persone. Eppure, secondo un nuovo rapporto di Greenpeace International, questa abitudine potrebbe comportare un’esposizione significativa a microplastiche, nanoplastiche e sostanze chimiche. 🔗 Leggi su Quicomo.it

