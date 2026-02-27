Il ministro dell’interno ha commentato le polemiche riguardanti l’uso dell’elicottero dei Vigili del Fuoco per accompagnare Mogol da Sanremo a Roma, affermando di essere soddisfatto dell’operazione e ringraziando per il contributo dato dall’artista. Ha inoltre dichiarato che le critiche sono strumentali e che l’evento si è svolto con successo.

“Mogol accompagnato da Sanremo a Roma con l’elicottero dei Vigili del Fuoco? Siamo contentissimi di averlo avuto qui e lo ringraziamo per quello che ci ha dato. Il resto sono le solite polemiche strumentali. Noi siamo molto contenti di aver avuto un grandissimo artista, un monumento nazionale che ha regalato parte della sua capacità artistica, ha scritto una canzone regalandola come inno ai Vigili del Fuoco, quindi gli siamo profondamente grati”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha risposto, a margine della festa dell’istituzione del Corpo dei vigili del fuoco, alle polemiche in merito al trasferimento da Sanremo a Roma di Mogol con l’elicottero dei Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Piantedosi: “Mogol da Sanremo a Roma con l’elicottero dei vigili del fuoco? Polemiche strumentali, contento di averlo avuto qui”

Elicottero dei Vigili del Fuoco per portare Mogol da Sanremo a Roma, Piantedosi: “Polemiche strumentali”Un AW139 del Corpo nazionale per portare Mogol e la moglie dal Festival di Sanremo alla capitale per una cerimonia ufficiale.

Mogol da Sanremo a Roma con elicottero Vigili del fuoco, Pd: "Mezzo usato come taxi", Piantedosi: "Polemiche strumentali"Interpellato sul volo, Mogol ha dichiarato: "È andato benissimo, i Vigili dei fuoco sono persone splendide, meravigliose e vanno ringraziate da...

Mogol da Sanremo a Roma con l’elicottero dei vigili del fuoco, Piantedosi: «Polemiche strumentali»

Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento.

Temi più discussi: Sanremo-Roma in elisoccorso: il trasferimento vip per Mogol e consorte autorizzato direttamente dal Viminale; Festival: un elicottero dei vigili del fuoco per portare Mogol da Sanremo a Roma; Sanremo, Mogol riparte su elicottero vigili del fuoco: è polemica. Lui: Viaggio è andato benissimo; Classifica Sanremo 2026 terza serata, top 5 con Sal Da Vinci, Arisa, Serena Brancale, Sayf e Luchè.

Sanremo: elicottero dei vigili del fuoco per portare Mogol a Roma, è polemicaUsb, fatto gravissimo. Codacons, esposto alla corte dei conti sul caso. Ministro Piantedosi: polemica strumentale ... rainews.it

Elicottero dei vigili del fuoco riporta Mogol da Sanremo a Roma. Piantedosi: Polemica strumentaleIl viaggio nell'elicottero dei vigili del fuoco da Sanremo a Roma è andato benissimo, i vigili del fuoco sono persone splendide, meravigliose e vanno ringraziate da tutti. Così Giulio Rapetti, in ar ... msn.com

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, presente alla commemorazione, allontana le polemiche: "Siamo contentissimi di aver avuto qui Mogol e lo ringraziamo per quello che ci ha dato. Il resto sono le solite polemiche strumentali" - facebook.com facebook

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, presente alla commemorazione, allontana le polemiche: "Siamo contentissimi di aver avuto qui Mogol e lo ringraziamo per quello che ci ha dato. Il resto sono le solite polemiche strumentali" x.com