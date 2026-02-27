L’Asia si avvicina a passi rapidi al centro dell’attenzione globale, imponendosi come un laboratorio di innovazione e sviluppo. Le nuove generazioni stanno dimostrando di superare le competenze dei predecessori, soprattutto nel campo della tecnologia e della formazione. Il futuro del continente si disegna con ritmi sostenuti, mentre le trasformazioni in atto coinvolgono anche il nostro modo di vivere e di pensare.

Simone Pieranni, come sarà l’Asia, come saremo noi, che poi è il titolo del suo fortunato libro.2100. Asia laboratorio del futuro? "Non ci sono rivelazioni profetiche nel libro", dice sorridendo. "Parlo di tendenze, di persone. Anche perchè può sembrare lungo l’arco temporale fino a 2100 ma vuol dire parlare solo di una generazione". Pieranni è un giornalista che ha vissuto lungamente in Cina, e conosce bene tutta la realtà asiatica. Sarà ospite, domani alle 18, al Cinema di Bellano (ingresso libero), per “Il bello dell’Orrido” - Incontri d’autore vista lago - a cura di Armando Besio, rassegna inserita nel progetto BAC Bellano Arte Cultura. Quello che stiamo vivendo, secondo lei, è il secolo asiatico? "Di certo è la zona di mondo dove più cresce la tecnologia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Pianeta Asia, laboratorio futuro: "L'allievo ha superato il maestro. Primi in tecnologia e formazione"

