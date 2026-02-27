Il rinnovo del contratto integrativo dei dipendenti Piaggio ottiene un ampio sostegno, con una percentuale vicina al 90%. La decisione è stata presa dopo un voto che ha visto una larga maggioranza favorevole. I rappresentanti sindacali commentano positivamente il risultato, sottolineando l’impegno nel raggiungere un accordo condiviso. La notizia segna un momento importante per il settore e per le relazioni tra azienda e lavoratori.

Pontedera, 27 febbraio 2026 – Con l’88,6% di sì, passa il rinnovo del contratto integrativo dei lavoratori Piaggio. Ieri, dopo tre giorni di votazioni, è arrivato il verdetto degli scrutini che hanno portato ai seggi 1.371 votanti (di cui 1.346 voti validi). Il risultato è stato netto, nettissimo, 1.1192 sì e 154 no (12 schede biance e 12 nulle). Con questo verdetto che non ammette appelli, è passato il contratto sottoposto ai lavoratori dopo mesi di incontri e contrattazioni. Un braccio di ferro non solo tra azienda e sindacati, ma anche tra i sindacati stessi, spaccati ancora una volta. Tra i no, infatti, c’è quello dell’Usb che ha bocciato su tutti i fronti l’ipotesi di accordo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piaggio, il sì sfiora il 90%: passa il contratto integrativo. I sindacati: “Un ottimo lavoro”

