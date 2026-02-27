Pete Strobl debutta come head coach dell' Estra Pistoia Basket

Pete Strobl si presenta come nuovo head coach dell’Estra Pistoia Basket, assumendo la guida della squadra in vista di una fase importante della stagione. La società ha deciso di affidargli questa responsabilità, e lui ha accettato l’incarico per condurre il team nelle prossime sfide. Strobl prende il comando di una formazione pronta a confrontarsi con le prossime partite.

Con una fase cruciale della stagione alle porte, Estra Pistoia Basket affida la guida della panchina a Pete Strobl, che arriva al ruolo di head coach dopo aver già contribuito allo staff tecnico. L'obiettivo è costruire una dinamica di squadra solida in un contesto di salvezza molto complesso, trasformando la passione della tifoseria in energia concreta sul campo. La sfida in programma al PalaMaggetti contro Liofilchem Roseto rappresenta un momento decisivo per definire l'identità della squadra e imprimere una svolta tattica e mentale. Strobl propone un'immediata coesione tra i pezzi disponibili, puntando su una chimica di gruppo capace di trascendere le individualità.