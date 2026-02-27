Peste suina tutto quello che ha fatto la Regione per contrastarla

L’assessore regionale all’Agricoltura ha concluso il tour in Emilia-Romagna con incontri a Piacenza e Parma, coinvolgendo rappresentanti delle associazioni del settore agricolo e agroalimentare. Durante le riunioni sono stati affrontati vari temi, tra cui le misure adottate dalla Regione per contrastare la peste suina. Gli appuntamenti hanno visto la partecipazione di diverse realtà locali e hanno favorito un confronto diretto sul tema.