Perseguita una conoscente e la minaccia per entrare in casa sua

La polizia di Bolzano è intervenuta nel centro storico per fermare una persona che aveva seguito e minacciato una conoscente, cercando anche di entrare in casa sua. L’individuo è stato fermato in flagranza di reato durante un tentativo di entrare nell’abitazione. L’episodio ha portato all’applicazione delle misure previste per chi viola le restrizioni di avvicinamento.

Un arresto per violazione del divieto di avvicinamento e tentata rapina: è questo l’esito di un intervento della polizia di Bolzano avvenuto nei giorni scorsi in pieno centro storico del capoluogo. Il responsabile dei due reati, almeno secondo i primi riscontri, è un cittadino di origini gambiane di 31 anni richiedente asilo e già noto alle forze dell’ordine. I fatti risalgono a martedì sera, 24 gennaio 2023, quando l’uomo si è presentato sotto casa di una sua conoscente, suonando con insistenza al campanello e minacciandola per farsi aprire la porta. Il tutto violando la misura cautelare del divieto di avvicinamento nei suoi confronti. I poliziotti lo hanno bloccato e accompagnato in questura. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

