Da anni, le squadre italiane faticano a conquistare la Champions League come un tempo. La mancanza di risorse finanziarie, la competitività delle altre nazioni e alcune difficoltà nel mantenere una mentalità vincente contribuiscono a questa situazione. Il divario rispetto alle grandi potenze europee si fa sempre più evidente, rendendo difficile il ritorno ai vertici della competizione.

d al Milan di Rivera 1969 alla Juve di Platini 1985 sono trascorsi sedici anni senza una Coppa Campioni. Difficile immaginare che una tale carestia potesse ripetersi. Invece dall’Inter di Mou 2010 allo zero degli ultimi quindici anni stiamo per eguagliare quel triste record: la prossima è la finale 2026 e, con tutta l’eccitazione per l’Atalanta, pensare che Palladino possa essere campione il 30 maggio a Budapest pare utopia. Non è una coppa per le italiane la Champions. Non più. Ma perché? In questi 15 anni la Spagna ha vinto 8 coppe, l’Inghilterra 4, la Germania 2 e la Francia una. Noi zero. Noi come il Portogallo che con il Porto 2004, sempre Mou in panchina, è stato l’ultimo campionato diverso dai big 5 a farcela. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Perché non vinciamo più la Champions? Mancano milioni, corsa e mentalità

Leggi anche: Napoli, mancano trenta milioni in Champions. E per il prossimo bilancio non si prevedono plusvalenze (Corbo)

Inter Champions League, la corsa alle prime 8 non sembra più impossibile. Cosa serve ai nerazzurridi Redazione Inter News 24Inter Champions League: nonostante le due sconfitte, la squadra di Chivu resta pienamente in corsa per l’accesso diretto...

Temi più discussi: Presentazione libro Perché non vinciamo mai di Antonio Ferrante; Marsala: domani la presentazione del libro 'Perché non vinciamo mai'; Calcio: Fabregas, 'bel Como contro la Juve, il merito è dei ragazzi'; Sei momenti notevoli del discorso di Trump, con i video.

Chi potrebbe vincere Masterchef Italia 15 (secondo noi) e perchéNon un pronostico, ma una speranza: ecco secondo noi chi è il concorrente che più si merita la vittoria di questa quindicesima edizione di Masterchef Italia ... vanityfair.it

Perché non è detto che a Masterchef 15 vinca il miglioreChi vince Masterchef Italia 15? Noi un'idea ce la siamo pure fatta, ma non è detto che sia quella giusta, e va benissimo così. dissapore.com

C'è fiducia dalle vostre parti per una rimonta martedì a San Siro Oppure pensate sia tutto finito Naturalmente il discorso non è se vinciamo la Champions, ma per la partita di martedì. Specifichiamo! - facebook.com facebook