Perché Mia Martini… Arisa il commento sulla grande cantante e scoppia la polemica

Durante il Festival di Sanremo 2026, si è verificato un acceso dibattito dopo le dichiarazioni di Arisa sulla cantante Mia Martini. Prima della terza serata dedicata ai duetti, le discussioni sono state alimentate da un commento che ha suscitato reazioni intense tra pubblico e addetti ai lavori. La polemica ha immediatamente catturato l’attenzione dei media e dei fan presenti in sala.

Scoppia un altro fortissimo caso al Festival di Sanremo 2026. Ore agitate prima della terza serata dedicata ai duetti. Nel backstage si è accesa un’altra accesissima polemica che sta facendo discutere pubblico e addetti ai lavori. Al centro della bufera, alcune dichiarazioni rilasciate da Arisa durante la conferenza stampa che ha preceduto l’appuntamento sul palco dell’Ariston. La cantante, alla sua ottava partecipazione, era reduce da un debutto accolto con entusiasmo e dall’ingresso immediato nella cinquina più votata, posizione poi confermata anche nella seconda serata. Proprio mentre l’attenzione era concentrata sulla gara e sulle prove dei duetti, una sua risposta ai giornalisti su un tema personale ha cambiato il clima in sala stampa, trasformando un momento di confronto in un caso mediatico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Arisa a Sanremo 2026: «Se ci fossero stati i social, Mia Martini non si sarebbe suicidata. Per gli uomini avrei lasciato tutto, anche la musica, per fortuna non l'ho fatto»Sulla sua vita è sempre stata trasparente: «Non ho mai nascosto nulla di me, ho sempre pensato che la condivisione potesse salvarmi, anche attraverso...

Sanremo 2026, Arisa: «Mia Martini non sarebbe morta se ci fossero stati i social, da sola sto da Dio»Ecco cosa ha raccontato Arisa nella conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026 dove partecipa con il brano Magica favola.

Arisa a Sanremo 2026: «Se ci fossero stati i social, Mia Martini non si sarebbe suicidata. Per gli uomini avrei lasciato tutto, anche la musica, per fortuna non l'ho fatto»L'artista racconta Magica favola, la canzone in gara, e la cover di Quello che le donne non dicono. «Come con le allergie, ci sono cose che mi fanno stare male. Ho capito che ho quest'allergia alle re ... vanityfair.it

Sanremo 2026, Lucarelli attacca Arisa per le parole su Mia Martini: questa semplificazione sul suicidio è raccapriccianteDurissimo attacco di Selvaggia Lucarelli ad Arisa dopo le parole pronunciate in occasione della terza conferenza stampa del Festival di Sanremo: Se ci fossero stati i social, Mia Martini non si sareb ... comingsoon.it

