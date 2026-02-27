Perché Jeremy Mathieu oggi fa il commesso dopo la Champions l'amara verità | Non posso parlarne
Jeremy Mathieu, ex calciatore, ha deciso di lavorare come commesso in un negozio sportivo dopo aver partecipato alla Champions League. Attualmente, si occupa di vendere articoli sportivi e, in un'intervista, ha dichiarato di non poter parlare di certi aspetti della sua vita recente. La sua scelta di cambiare strada professionale è legata a un periodo difficile di depressione.
Che fine ha fatto Jeremy Mathieu? L'ex calciatore oggi fa il commesso in un negozio sportivo per combattere la depressione e superare un momento buio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
