Perché Jeremy Mathieu oggi fa il commesso dopo la Champions l'amara verità | Non posso parlarne

Jeremy Mathieu, ex calciatore, ha deciso di lavorare come commesso in un negozio sportivo dopo aver partecipato alla Champions League. Attualmente, si occupa di vendere articoli sportivi e, in un'intervista, ha dichiarato di non poter parlare di certi aspetti della sua vita recente. La sua scelta di cambiare strada professionale è legata a un periodo difficile di depressione.