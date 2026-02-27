Perché il Pakistan ha attaccato l’Afghanistan

Il Pakistan ha condotto un attacco contro l’Afghanistan, coinvolgendo un gruppo terroristico che, nonostante fosse stato dichiarato sconfitto, si è riorganizzato e ha ripreso le attività. L’azione militare ha portato a scontri tra le forze dei due paesi, con implicazioni sulla stabilità regionale. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e riguarda le recenti tensioni tra i due vicini.

C'entra un potente gruppo terroristico che sembrava sconfitto, e che poi è tornato sfruttando la vicinanza con i talebani afghani Il ministro della Difesa pachistano, Khawaja Asif, ha detto che il Pakistan è in «guerra aperta» con l’Afghanistan. Nella notte tra giovedì e venerdì il Pakistan ha bombardato diverse città dell’Afghanistan, tra cui la capitale Kabul, Kandahar e Paktika, vicine al confine, uccidendo decine di persone. È l’ultimo di una serie di attacchi reciproci: giovedì i talebani che governano l’Afghanistan avevano attaccato postazioni di confine in Pakistan; lo scorso fine settimana il Pakistan aveva bombardato alcune posizioni talebane, sempre vicino alla frontiera. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Il Pakistan ha bombardato diverse città in AfghanistanTra cui la capitale Kabul: è il più grosso sviluppo delle tensioni tra i due paesi, dopo il cessate il fuoco raggiunto a ottobre Nella notte tra...

Il Pakistan ha effettuato attacchi in Afghanistan su sette campi e nascondigli terroristiciIl Ministero della Difesa dell’Afghanistan ha condannato gli attacchi di domenica, affermando che hanno “colpito una scuola religiosa e delle case...

Are Pakistan and Afghanistan Heading for WAR

