Perché i campioni in carica del PSG giocheranno tutte le gare di ritorno fuori casa fino alla finale

Il Paris Saint Germain giocherà tutte le gare di ritorno della Champions League fuori casa, fino alla finale. Dopo essere stato sorteggiato contro il Chelsea nei quarti, i parigini affronteranno l’andata in casa e il ritorno in trasferta. La decisione riguarda le disposizioni del calendario stabilito per gli incontri di questa fase della competizione.

Il Paris Saint Germain è stato sorteggiato nei quarti di Champions League contro il Chelsea. I Campioni d'Europa in carica giocheranno l'andata in casa, il ritorno in trasferta. Lo stesso succederà se si qualificheranno per i turni successivi, fino alla finale. Per i nuovi regolamenti UEFA. 🔗 Leggi su Fanpage.it

