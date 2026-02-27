Perché Francesca Albanese ha fatto causa a Trump

La famiglia di Francesca Albanese ha presentato una denuncia legale contro Donald Trump e alcuni suoi collaboratori. L'atto legale riguarda presunte azioni compiute da Trump che coinvolgono direttamente Albanese o il suo ambiente. La causa è stata depositata presso un tribunale, senza che siano stati rivelati ulteriori dettagli sulle ragioni di questa azione legale.

La famiglia della relatrice speciale delle Nazioni Unite ha denunciato il presidente Usa e alcuni alti funzionari della sua Amministrazione per le sanzioni imposte all’esperta nel 2025. La causa è stata intentata dal marito, Massimiliano Cali, e da uno dei due figli della coppia: le regole delle Nazioni Unite impediscono alla relatrice Onu di presentare la denuncia a proprio nome. Nel ricorso, i querelanti denunciano la perdita dell’accesso ai conti bancari, ai rapporti con diverse università, alla possibilità di viaggiare negli Stati Uniti e all’accesso a un appartamento di proprietà a Washington, evidenziando violazioni del Primo, Quarto e Quinto emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d’America. 🔗 Leggi su Lettera43.it

La famiglia di Francesca Albanese ha fatto causa a Trump contro le sanzioni del governo Usa

Francesca Albanese contro il mondo reale: perché la Francia ha fatto bene a dire basta

