Perché Federica Brignone non farà la discesa a Soldeu oggi | ombre sul futuro

Oggi Federica Brignone non prenderà parte alla discesa a Soldeu, una decisione che sorprende gli appassionati. La motivazione ufficiale non è ancora stata comunicata, lasciando spazio a supposizioni e attese. La sua assenza potrebbe avere ripercussioni sul risultato e sulla partecipazione futura nelle competizioni di alto livello. La notizia si diffonde tra gli addetti ai lavori e gli appassionati di sci alpino.

Federica Brignone non sarà in gara nella discesa libera femminile di Soldeu (Andorra) valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’azzurra sente ancora troppo dolore alla gamba sinistra ed anche in videoconferenza ha affermato di valutare giorno per giorno la possibilità di gareggiare nei successivi due superG del fine settimana. I problemi persistenti alla gamba potrebbero anche far desistere l’azzurra, portandola a riflessioni diverse sul futuro agonistico, secondo quanto affermato alla stampa. L’azzurra avrebbe voluto gareggiare, ma sente ancora troppo dolore: “In settimana abbiamo valutato se venire qui, se continuare e quale fosse la scelta migliore per me. 🔗 Leggi su Oasport.it

