Un allevamento sta facendo ascoltare agli animali il Festival di Sanremo, coinvolgendo circa duecentocinquanta bufale in un esperimento. L’obiettivo è verificare se questa musica influenza la produzione di latte nelle bufale. Le prove sono state condotte in un’area dedicata, con le bufale che ascoltano le canzoni del festival. La domanda che si pongono riguarda la validità di questa sperimentazione.

L'esperimento nelle stalle: ha senso? In pratica, l'idea è far ascoltare le canzoni del Festival agli animali, in fasce orarie definite e a volume contenuto come forma di arricchimento ambientale, per capire, osservare e monitorare - leggiamo - «effetti su calma, comportamento e produzione di latte, materia prima della Mozzarella di Bufala Campana Dop». L'allevamento fa infatti parte di un'azienda campana specializzata in questa produzione che, con i suoi 12.000 capi bufalini allevati e una capacità di produzione di oltre 15 milioni di litri di latte bufalino ogni anno, è il più grande allevatore e produttore di latte di bufala al mondo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Perché c'è un allevamento che sta facendo ascoltare agli animali il Festival di Sanremo? E soprattutto: ha senso?

Perché Trump sta facendo quello che sta facendoI dazi all'Ue, il flirt con Putin, il rimpatrio forzato degli immigrati, il blitz in Venezuela, le mire sulla Groenlandia.

Chi è Tony Pitony: il cantante mascherato che sta facendo parlare Sanremo 2026Tony Pitony è un performer siciliano che si presenta con una maschera da Elvis Presley e un repertorio volutamente irriverente: testi espliciti,...

La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web.

Discussioni sull' argomento Referendum giustizia, tutto ciò che c’è da sapere: quando si vota e perché; Ci ha portati in aula magna perché c’era una luce migliore per i video, Fummo invitati a comprare i suoi libri,Io mi rifiutavo di farmi alzare i voti commentando su YouTube. - Vale Tutto; Perché c’è ancora tanta voglia di britpop; In Italia non c'è un aumento di violenza tra i giovani, non siamo gli USA. Ma docenti e genitori siano un presidio. INTERVISTA a Daniele Novara.

Gli USA di Trump stanno diventando un regime autoritario, non c’è più dubbio: l’esperto spiega perchéL'emittente statunitense ABC ha deciso di sospendere per un tempo indefinito il programma di Jimmy Kimmel, conduttore spesso critico di Donald Trump, per i suoi commenti sul caso di Charlie Kirk. fanpage.it

Non è una bufala: anche le bufale nell'allevamento ascoltano il Festival di Sanremo x.com

TUTTI PRONTI PER SANREMO, IL FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA Ora che siete tutti lì seduti sul divano a cantare, ricordatevi che... ELECTRA non canta, lei INCANTA! 100% elettrica, silenziosa, tecnologica, performate, inimitabile. E vinca il - facebook.com facebook