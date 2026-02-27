Netflix ha comunicato il ritiro dall'acquisto di Warner Bros. Discovery, lasciando spazio a Paramount e Skydance, che aveva presentato un’offerta di 111 miliardi di dollari. Warner ha ottenuto così il via libera all’operazione. La decisione di Netflix ha modificato gli equilibri dell’operazione di acquisizione.

Netflix ha deciso di non pareggiare l’offerta da 111 miliardi presentata in extremis dalla società degli Ellison e sostenuta da Trump. Netflix ha annunciato la decisione di ritirarsi dall’acquisizione di Warner Bros. Discovery, dando di fatto via libera a Paramount Skydance che, in extremis, aveva fatto pervenire un’offerta da 111 miliardi di dollari. Ted Sarandos, ceo della piattaforma di streaming, aveva già fatto capire che la sua compagnia non avrebbe partecipato a un’asta, dopo aver siglato già a dicembre un accordo da 83 miliardi con Warner per rilevare buona parte del suo business, tra cui HBO e gli studi cinematografici. La proposta di Paramount riguarda invece l’intera società: l’operazione è destinata a creare un gruppo media capace di competere per dimensioni con The Walt Disney Company e NBCUniversal, controllata da Comcast. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Per Warner alla fine l’ha spuntata Paramount

Paramount ha un’altra possibilità con WarnerAvrà una settimana di tempo per convincere il gruppo ad accettare la sua offerta, grazie a una deroga concessa da Netflix La multinazionale...

Paramount ha presentato una nuova offerta per Warner Bros. DiscoveryL’ammontare non è stato divulgato, ma la somma è superiore a quella proposta da Netflix.

The Unseen Side of Your Favorite TV Shows: Philip Levens | Ep. 15

Temi più discussi: La battaglia per Harry Potter. Netflix non vuole mollare Warner Bros a Paramount (di A. Sarno); Paramount offre 111 miliardi e vince la gara per Warner Bros Discovery. Netflix non rilancia; Netflix: la nostra offerta per Warner Bros. Discovery porterà crescita; Hockey su ghiaccio uomini, USA contro Canada: programma, orari e dove vedere la finale per l'oro in diretta tv e streaming | Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi.

È ufficiale: Netflix si ritira, la Warner Bros passa alla Paramount!Dopo che il board Warner Bros ha giudicato la nuova offerta Paramount Skydance per l'acquisizione superiore a quella Netflix, il colosso dello streaming ha alzato le mani. Fine dei giochi, pochi se l' ... comingsoon.it

Warner Bros. Netflix rinuncia al rilancio. Verso la vittoria di ParamountAlla fine Paramount Skydance sembra avere vinto la 'guerra' per Warner Bros Discovery. Nelle scorse ore infatti Netflix ha annunciato di non avere ... primaonline.it

Warner Bros: «La serie su Harry Potter sarà l’evento del decennio» – cast e novità La prima stagione uscirà tra fine 2026 e inizio 2027 su Hbo e Hbo Max - facebook.com facebook

Warner Bros: riapre a Paramount, 7 giorni per proposta finale x.com