Un ristoratore ha subito ferite mentre cercava di aiutare un amico, un meccanico, che era rimasto intrappolato sotto un veicolo. Nel tentativo di rimuovere il motore che stava schiacciando la gamba del meccanico, ha avuto una caduta e si è fratturato la mano e il polso. L’incidente si è verificato in un contesto di emergenza, quando si è reso necessario intervenire rapidamente.

Nel tentativo di togliere il motore che stava schiacciando la gamba di un meccanico, un ristoratore si è fratturato sia la mano che il polso. Ma c’è di più. Quell’ infortunio gli è costato caro, a tal punto da dover chiudere per una quindicina di giorni la sua attività: il ristorante "Da Poldo", in centro a San Biagio, sulla Statale 16, proprio di fronte all’autofficina "Grand Prix", dove è avvenuto il sinistro. Un incidente professionale, del mestiere, fortuito, cha coinvolto il titolare dell’officina, un 56enne di Argenta, mentre armeggiava su di una macchina che stava aggiustando. E che una volta rimosso dal banco di lavoro il blocco motore del peso di circa 3 quintali, per posizionarlo su un piano più in basso, gli è scivolata sull’arto inferiore destro quella mole di acciaio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Per salvare un amico, ristoratore resta ferito

Aperitivo di Natale, esplode la violenza: ristoratore feritoTempo di lettura: 2 minutiNotte di violenza ad Avellino nel pomeriggio della Vigilia di Natale.

Reagisce alla rapina, ristoratore ferito a colpi di pistola in centro a NapoliUn 28enne dello Sri Lanka è stato ferito alla coscia da un gruppo di rapinatori nella serata del 23 dicembre in piazza Cavour, a Napoli; indaga la...

VINCO 99 NOTTI nella FORESTA CON LA NUOVA CLASSE OP su ROBLOX!

Temi più discussi: Per salvare un amico, ristoratore resta ferito; Ci vorrebbe un amico: anche gli animali costruiscono rapporti forti e duraturi d'amicizia; Rubio, amico dell’Europa. Ma chi è d’accordo per salvare l’Occidente?; Dargen D’Amico a Sanremo 2026: L’ironia tagliente e il grido d’allarme di Ai Ai.

Bufalo si avventa sui leoni per salvare il suo amicoUn momento di tensione tra fauna selvatica si è verificato nel sud-ovest del Kenya, quando un bufalo è stato placcato a terra da un branco di leoni. Proprio mentre i predatori si avvicinavano, un altr ... msn.com

Si tuffano in un fiume per salvare un amico: muoiono annegati 8 bambini in CinaUn gruppo di bambini stava giocando in riva ad un fiume, quando uno di loro è accidentalmente caduto in acqua: a turno hanno provato a salvarlo, tuffandosi, ma purtroppo nessuno ce l’ha fatta, e sono ... 105.net

#Rubio, amico dell’Europa. Ma chi è d’accordo con lui per salvare l’Occidente #America #Trump #Nato x.com

Partenza da Londra verso Roma. Atterraggio previsto alle 02:00 con arrivo a casa alle 03:00 e sveglia alle 06:45 per mettermi in viaggio verso la Campania e provare a salvare l’ennesimo cane vittima di soprusi. Con me ci sarà l’amico On. Francesco Emilio B - facebook.com facebook