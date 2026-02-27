Per le procure l' imprenditore è un nemico

Le decisioni prese dai tribunali influenzano spesso il mondo delle imprese, ma questo aspetto viene poco considerato nel dibattito pubblico. Mentre si discute di riforme e poteri, è importante ricordare che le scelte giudiziarie possono avere conseguenze dirette sulle attività economiche. La questione rimane centrale in un contesto in cui le imprese sono chiamate a confrontarsi con un sistema giudiziario complesso.

Il dibattito sul referendum e i poteri dei magistrati è concentrato sull’aspetto penale che riguarda le persone, ma uno dei temi più rilevanti viene regolarmente trascurato: le decisioni delle toghe che impattano sull’economia. Il Tribunale di Milano ha ordinato la sospensione dell’attività dell’acciaieria ex Ilva di Taranto dal prossimo 24 agosto per la presenza di rischi per la salute. Siamo di fronte a una saga industriale e giudiziaria senza fine. Dopo aver ignorato i problemi ambientali per decenni, la magistratura si è svegliata quando è stato avviato in varie fasi il risanamento. Oggi siamo al videogame impazzito, dunque ci sono gravi rischi per la salute ma, se è cosi, allora non si capisce perché l’attività debba continuare nell’area a caldo per altri sei mesi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

