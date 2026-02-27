Per J-Ax i politici sono come gli assistenti degli attori porno | Fanno i flaffer della finanza

Durante il Festival di Sanremo, J-Ax ha parlato della politica, paragonandola agli assistenti degli attori porno, definendoli “flaffer della finanza”. La sua ultima canzone, intitolata Italia Starter Pack, è stata presentata in questa occasione. In un’intervista rilasciata a Fanpage, il cantante ha espresso queste parole, attirando l’attenzione sui suoi commenti sulla classe politica italiana.

J-Ax è al Festival di Sanremo con la canzone Italia Starter Pack. In un'intervista rilasciata a Fanpage.it ha svelato alcune curiosità sul brano. Inoltre, ha detto la sua sulla politica e sulla rassegnazione degli italiani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Raf: “Dopo Self Control mi sono sentito alieno. Io, Patty Pravo, J-Ax Big a Sanremo 2026 ma sconosciuti ai giovani”Raf racconta in un'intervista a Fanpage la sua "Ora e per sempre", canzone con cui sarà in gara tra i Big al Festival di Sanremo 2026: "Oggi è...

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, tour privato della NASA: “Ecco come fanno gli astronauti con i bisogni”Michelle Hunziker ha realizzato un sogno che coltivava sin da quando era bambina.

Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento.

Temi più discussi: Chi è J-Ax, in gara a Sanremo 2026 da solista con la canzone Italia Starter Pack. FOTO; Sanremo 2026: J-Ax e il suo Italia Starter Pack, un manuale di istruzioni per l’Ariston; Sanremo 2026, J-Ax chi è: in gara con il brano 'Italia starter pack'; J-Ax a Sanremo 2026 con il suo Italia Starter Pack: l’ironia pop che racconta il Paese.

Una tassa per liberalizzare i taxi con il consenso dei tassistiUna liberalizzazione completa dei taxi annullerebbe il valore alle licenze. Ed è un’eventualità a cui i tassisti si oppongono con forza. Ma una tassa sul servizio destinata a finanziare un indennizzo ... lavoce.info

I taxi in attività sono insufficienti. Confcommercio sta con il ComuneUna nota di Federalberghi critica i volantini con riferimenti personali esposti durante il corteo di sabato Vogliamo migliorare un servizio che appare carente e non adeguato alla nuova vocazione tu ... msn.com

Poverini sono contenti come una pasqua, sto due politici di grossi spessore politico,sono stra-felici che fanno debiti per le future generazioni,menomale male che ciò non sarà possibile in quanto,...... Aspettiamo..,. - facebook.com facebook

Per i politici che fanno gli spiritosi su DI Maio professore un piccolo pensiero: se lui ce l'ha fatta e voi no, pensate quanto siete scarsi. x.com