Per Federica Garancini il debutto letterario è una Felicità fuori programma

Federica Garancini, ex giornalista per testate locali di Sondrio, ha pubblicato il suo primo romanzo intitolato “Felicità fuori programma” con la casa editrice Pav Edizioni. Il libro rappresenta il debutto letterario dell’autrice, che ha deciso di trasformare in realtà un progetto che aveva tenuto nel cassetto per diverso tempo. La pubblicazione segna un passo importante nella carriera dell’autrice.

