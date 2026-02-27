Pensioni marzo 2026 | date per posta e banca e nuovi aumenti in arrivo

Le pensioni di marzo 2026 saranno erogate con alcune novità: i pagamenti arriveranno sia per posta che tramite banca e il cedolino si preannuncia tra i più generosi dell’anno grazie ai ricalcoli IRPEF e ai bonus destinati agli over 70. La data di pagamento è stata comunicata e si prevede un aumento nei importi rispetto alle mensilità precedenti.

l cedolino di marzo si preannuncia come uno dei più ricchi dell'anno grazie ai ricalcoli IRPEF e ai bonus per gli over 70. Ma L'avvio degli acconti comunali rischia di frenare l'entusiasmo di molti pensionati. Il mese di marzo 2026 segna un appuntamento cruciale per milioni di pensionati italiani. Consultando l'area personale MyInps, molti utenti hanno già notato variazioni significative: il cedolino di questo mese appare, per molti versi, come il più "generoso" dell'anno grazie a una combinazione di aumenti strutturali e arretrati. Tuttavia, il quadro non è privo di ombre, a causa del peso crescente delle tassazioni locali che proprio da questo mese entrano nel vivo.