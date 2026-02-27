Pensioni di marzo pagamenti al via dal 2 | dove e come ritirarle in provincia di Napoli

Da lunedì 2 marzo, Poste Italiane inizierà a erogare le pensioni nella provincia di Napoli. I pagamenti saranno disponibili in tutti i 242 uffici postali della zona, permettendo ai pensionati di ritirare le somme previste. La consegna si svolgerà secondo il calendario stabilito, senza modifiche o anticipi. Le pensioni di marzo saranno quindi accessibili a partire dall'inizio della settimana.

Poste Italiane comunica che le pensioni del mese di marzo saranno in pagamento a partire da lunedì 2 in tutti i 242 uffici postali della provincia di Napoli. Sempre da lunedì 2 marzo, le pensioni saranno disponibili anche per i titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associata a conti o libretti, così come i titolari di Postepay Evolution, potranno prelevare in contanti dai 256 ATM Postamat presenti sul territorio provinciale, evitando così di recarsi allo sportello. Poste Italiane ricorda inoltre che i possessori di Carta di Debito associata a... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

