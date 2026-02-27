Pensioni di marzo in pagamento a partire da lunedì

Le pensioni di marzo saranno disponibili a partire da lunedì 2 in provincia di Chieti, dove verranno distribuite in tutti i 141 uffici postali della zona. La consegna riguarda esclusivamente i pensionati che hanno già ricevuto le somme in passato e si svolgerà secondo le consuete modalità. La distribuzione si estende a tutta la provincia, coinvolgendo tutte le filiali postali presenti sul territorio.

In provincia di Chieti le pensioni del mese di marzo saranno in pagamento a partire da lunedì 2 in tutti i 141 uffici postali. Lo comunica Poste italiane aggiungendo che, sempre a partire da lunedì, le pensioni di marzo saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un.