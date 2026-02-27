Pedro Felipe si presenta al Sassuolo | Entrare nello spogliatoio della Juve è stato importante Il mio sogno per il futuro è questo

Pedro Felipe si è presentato al Sassuolo e ha rilasciato alcune dichiarazioni, sottolineando che entrare nello spogliatoio della Juventus è stato un momento importante per lui. Ha anche parlato dei suoi obiettivi futuri, dichiarando che il suo sogno è di giocare in una grande squadra come quella. Il giocatore ha condiviso le proprie impressioni sul trasferimento e sui progetti che ha per il suo futuro.

Juve, Pedro Felipe va al Sassuolo. E occhio a Muharemovic: può tornare a TorinoJuve e Sassuolo verso la fumata bianca per il trasferimento in Emilia di Pedro Felipe. Next Gen, Pedro Felipe al Sassuolo: il colpo last-minuteIl Sassuolo pesca ancora in casa Juventus e lo fa con una mossa che ricorda molto da vicino l'affare Muharemovic. Sassuolo, il brasiliano Pedro Felipe si presenta fra gli esordi alla Juve Next Gen e il...freddo; Sassuolo, Pedro Felipe: Qui tanti giovani forti. Ecco chi mi ha aiutato alla Juve; Pedro Felipe e il futuro: Qui posso crescere. Sassuolo, Pedro Felipe: Qui tanti giovani forti. Ecco chi mi ha aiutato alla JuvePedro Felipe si presenta. Il neo difensore del Sassuolo, arrivato alla corte di Fabio Grosso nelle ultime ore del mercato invernale, si è presentato ai tifosi neroverdi, raccontando le tappe della sua ... Pedro Felipe: Sassuolo? Mamma mia! Alla Juve il giocatore che mi ha aiutato di più è...Chiamavo mia madre e le dicevo che non era normale che fosse sempre così freddo a Torino, le parole del difensore brasiliano ... Pedro Felipe: "Sassuolo Mamma mia! Alla Juve il giocatore che mi ha aiutato di più è..."