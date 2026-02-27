Pedro Felipe ha fatto il suo debutto in Serie A, entrando negli ultimi minuti contro il Verona. La sua presenza in campo dimostra che il club crede nelle sue potenzialità e lo vede come una risorsa per il futuro. Il giovane centrocampista si sta preparando a sfruttare ogni occasione per crescere e affermarsi nel campionato italiano. La strada davanti a lui si presenta ancora lunga, ma l’obiettivo è chiaro.

L’esordio in A, 1’ nel finale contro il Verona, fa capire che il Sassuolo, su di lui, conta eccome. E non solo perché il precedente (Muharemovic, come lui arrivato dalla Juventus Next Gen e prossimo uomo mercato neroverde) incoraggia, ma anche e soprattutto perché, a salvezza virtualmente acquisita, non escludiamo i neroverdi cominciano a studiare asset per la stagione che verrà. E tra questi c’è senza dubbio Pedro Felipe, difensore brasiliano classe 2004 arrivato in neroverde a gennaio: entra di diretto, il giovane difensore, nei casting in corso che vedranno Grosso obbligato a ridisegnare la difesa – e le rotazioni ad esse connesse – a... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pedro Felipe e il futuro: "Qui posso crescere"

Calciomercato Juventus: Verona sulle tracce di Pedro Felipe, qual è l’idea del difensore riguardo al suo futuro. Rivelazionedi Redazione JuventusNews24Calciomercato Juventus: il Verona su Pedro Felipe, ecco la posizione del difensore brasiliano sul suo futuro.

Next Gen, Pedro Felipe al Sassuolo: il colpo last-minuteIl Sassuolo pesca ancora in casa Juventus e lo fa con una mossa che ricorda molto da vicino l’affare Muharemovic.

ANDREA VERMONT - PODCAST 3 IRMÃOS #917

Temi più discussi: Sassuolo, il brasiliano Pedro Felipe si presenta fra gli esordi alla Juve Next Gen e il...freddo; Pedro Felipe: Sassuolo? Mamma mia! Alla Juve il giocatore che mi ha aiutato di più è...; Sassuolo, Pedro Felipe: Qui tanti giovani forti. Ecco chi mi ha aiutato alla Juve; Pedro Felipe e l'esordio in A in Sassuolo-Verona: Una data che rimarrà segnata nella mia vita.

Pagina 0 | Pedro Felipe: Sassuolo? Mamma mia! Alla Juve il giocatore che mi ha aiutato di più è...Chiamavo mia madre e le dicevo che non era normale che fosse sempre così freddo a Torino, le parole del difensore brasiliano ... tuttosport.com

Pedro Felipe: Entrare nello spogliatoio della Juventus è stato importante. Bremer, Cabal, Locatelli e altri mi hanno aiutato moltoPedro Felipe si è presentato ufficialmente come nuovo giocatore del Sassuolo, parlando ai canali del club neroverde e raccontando il suo percorso personale e professionale. Vengo da ... tuttojuve.com

Pedro Felipe: "Sassuolo Mamma mia! Alla Juve il giocatore che mi ha aiutato di più è..." - facebook.com facebook

#PedroFelipe: " #Sassuolo Mamma mia! Alla #Juve il giocatore che mi ha aiutato di più è..." x.com