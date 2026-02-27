Pedro Felipe e il futuro | Qui posso crescere
Pedro Felipe ha fatto il suo debutto in Serie A, entrando negli ultimi minuti contro il Verona. La sua presenza in campo dimostra che il club crede nelle sue potenzialità e lo vede come una risorsa per il futuro. Il giovane centrocampista si sta preparando a sfruttare ogni occasione per crescere e affermarsi nel campionato italiano. La strada davanti a lui si presenta ancora lunga, ma l’obiettivo è chiaro.
L’esordio in A, 1’ nel finale contro il Verona, fa capire che il Sassuolo, su di lui, conta eccome. E non solo perché il precedente (Muharemovic, come lui arrivato dalla Juventus Next Gen e prossimo uomo mercato neroverde) incoraggia, ma anche e soprattutto perché, a salvezza virtualmente acquisita, non escludiamo i neroverdi cominciano a studiare asset per la stagione che verrà. E tra questi c’è senza dubbio Pedro Felipe, difensore brasiliano classe 2004 arrivato in neroverde a gennaio: entra di diretto, il giovane difensore, nei casting in corso che vedranno Grosso obbligato a ridisegnare la difesa – e le rotazioni ad esse connesse – a... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Calciomercato Juventus: Verona sulle tracce di Pedro Felipe, qual è l’idea del difensore riguardo al suo futuro. Rivelazionedi Redazione JuventusNews24Calciomercato Juventus: il Verona su Pedro Felipe, ecco la posizione del difensore brasiliano sul suo futuro.
Next Gen, Pedro Felipe al Sassuolo: il colpo last-minuteIl Sassuolo pesca ancora in casa Juventus e lo fa con una mossa che ricorda molto da vicino l’affare Muharemovic.
