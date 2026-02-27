Pedina il cognato e poi lo accoltella | arrestato egiziano

Un uomo egiziano è stato arrestato dopo aver pedinato il cognato e poi averlo accoltellato in strada. La lite tra i due si è conclusa con un'aggressione violenta e la vittima ha riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e condurre le indagini.

La vittima è stata colpita in fronte e ai fianchi. Si è salvata grazie allo zaino e agli abiti che hanno fatto da scudo Una contesa familiare è finita con un agguato in strada e un accoltellamento, la vittima ferita gravemente e l’aggressore in manette. Siamo a Paderno Dugnano, in provincia di Milano, dove i carabinieri hanno arrestato un 33enne egiziano per il tentato omicidio del cognato. L’aggressione è avvenuta lo scorso 19 febbraio e le telecamere di sorveglianza della zona hanno ripreso tutto. Il video diffuso dai carabinieri mostra la vittima che cammina verso casa con alcune buste della spesa in mano. Alle sue spalle sopraggiunge un altro uomo, che si avvicina e lo colpisce ripetutamente con un lungo coltello da cucina. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

