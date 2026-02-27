Tre minorenni sono stati aggrediti e rapinati da due giovani in un parco di Padova, mentre si trovavano con altri amici. La rapina si è conclusa con violenza, e i responsabili hanno lasciato un messaggio minaccioso. La polizia ha arrestato due uomini di origini tunisine accusati di aver commesso la rapina violenta ai danni di cinque giovani nei giardini dell'Arena.

Due giovani tunisini sono stati arrestati e condotti in carcere per una rapina violenta avvenuta a Padova nella notte del 21 dicembre 2025. I due, senza fissa dimora, sono stati individuati e fermati dalla Squadra Mobile nel tardo pomeriggio e nella tarda serata del 25 febbraio dopo accurate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica. La misura cautelare massima è stata applicata dal Giudice per le Indagini Preliminari, in considerazione della gravità dei fatti e dei numerosi precedenti penali dei soggetti. Rapina violenta a Padova Minacce e fuga: la dinamica dell'aggressione L'attività investigativa e... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paura per tre minorenni a Padova, massacrati e derubati da due giovani in un parco, "con noi non si scherza"

Giovani contro, dopo Milano, Padova. Brutale aggressione a un 13enne: pestato a calci e pugni e derubato. Fermati due minorenni tunisiniUna sconcertante scia di violenza giovanile continua ad allungare la sua ombra sulle principali città italiane.

Assalito da due minorenni al parco e rapinatoI due responsabili sono stati individuati dalla polizia in seguito a indagini avviate sul territorio e all'analisi dei filmati della...

Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.

Temi più discussi: Lanciano sassi contro le auto in corsa, denunciati tre minorenni; Abusi sessuali nell'infanzia, parlano i sopravvissuti: A 5 anni, la mattina andavo a scuola e il pomeriggio giravo filmini pedopornografici; Sicurezza a Santa Rita: operazione congiunta di polizia, carabinieri e finanza; Violentata dall'allenatore di cricket. La paura delle ragazze: È uno che conta. E ora i pm cercano di ricostruire altri casi.

Paura per tre minorenni a Padova, massacrati e derubati da due giovani in un parco, con noi non si scherzaDue giovani tunisini sono stati arrestati e condotti in carcere per una rapina violenta avvenuta a Padova nella notte del 21 dicembre 2025. I due, senza fissa dimora, sono stati individuati e fermati ... virgilio.it

Terrni, la polizia fa luce sulle rapine violente in centro con botte e coltelli: arrestati tre minorenniTERNI - Sgominata dalla polizia la baby gang che ha terrorizzato diversi coetanei in centro con rapine violente da poche decine di euro e pesanti minacce. La squadra mobile guidata da ... ilmessaggero.it

La polizia di Stato ha sgominato a Sassari una banda composta da minorenni che, secondo gli investigatori, da settimane seminava paura tra il quartiere Monte Rosello e il centro cittadino, rendendosi responsabile di rapine, pestaggi e furti con spaccata ai da - facebook.com facebook