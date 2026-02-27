All’alba si è verificato un incidente lungo la Strada Provinciale 327, a Foiano della Chiana, quando un pullman si è ribaltato su un fianco, causando alcuni feriti rimasti intrappolati all’interno del veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno estratto le persone coinvolte e gestito la situazione di emergenza. La scena ha attirato l’attenzione di passanti e automobilisti in transito.

Arezzo, 27 febbraio 2026 – Paura all’alba sulla Strada Provinciale 327, via di Arezzo, nel comune di Foiano della Chiana. Intorno alle 05:30 si è verificato un grave incidente stradale nel quale sono rimasti coinvolti un autoarticolato, un’auto e un pullman di linea che a seguito dell’impatto è uscito di strada ribaltandosi su un fianco. A bordo c’erano otto persone. Intrappolati nel pullman. Lanciato l’allarme al numero di emergenza 112 sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo con tre squadre provenienti dal distaccamento di Cortona e dalla sede centrale. I soccorritori hanno immediatamente messo in sicurezza l’area e creato un varco nella struttura del bus per estrarre i feriti rimasti intrappolati e poi affidarli alle cure del personale sanitario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Paura all’alba: incidente, pullman si ribalta su un fianco. Feriti rimasti intrappolati nel mezzo

Maxi incidente, pullman si ribalta e fa 25 vittime a Bovisio. Ma è una esercitazioneUna esercitazione per migliorare coordinamento, comunicazione e gestione in caso di situazioni critiche.

Mantova: Pullman con studenti si ribalta in fossato sulla Padana Inferiore, tre feriti lievi. Indagini in corso.Bus di Studenti Finisce nel Fossato nel Mantovano: Tre Feriti, Indagini in Corso Un pullman di linea della società Apam, che trasportava 27 studenti...

Temi più discussi: Paura all’alba: incidente, pullman si ribalta su un fianco. Feriti rimasti intrappolati nel mezzo; Paura all'alba, a fuoco un appartamento in via Riva del Garda: un intossicato in ospedale; Paura all'alba per un'autocisterna carica di azoto finita fuori strada; Schianto all’alba e carambola all’ora di pranzo: cinque feriti, traffico in tilt a Fano.

Tragedia all’alba: auto fuori strada, trovato morto il conducenteAttimi di grande paura ed apprensione alle prime luci dell’alba di oggi, martedì 24 febbraio, per una persona trovata purtroppo deceduta a bordo di un’automobile finita fuori strada sul territorio di ... primamonza.it

Incidente all'alba sulla Palermo-Mazara, scontro in galleria: quattro auto coinvolte e due feriti lieviÈ successo intorno alle 6. L’impatto ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità, con traffico in tilt e lunghe code per gli automobilisti ... palermotoday.it

da Vivere Pesaro Fiamme all’alba in un'abitazione, paura a Montelabbate: soccorse due persone https://vivere.me/gySA-19 #montelabbate #incendio - facebook.com facebook