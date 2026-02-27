Patty Pravo | attimo di smarrimento e resilienza a Sanremo 2026

Durante una conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026, Patty Pravo ha mostrato un attimo di smarrimento che ha catturato l’attenzione dei presenti. La cantante ha poi reagito con determinazione, mantenendo la sua presenza sul palco e rispondendo alle domande con fermezza. L’episodio ha suscitato discussioni tra i partecipanti, evidenziando la sua capacità di affrontare situazioni impreviste con resilienza.

Patty Pravo, icona indiscussa della musica italiana, ha vissuto un momento di tensione durante una conferenza stampa al Festival di Sanremo 2026. La cantante, in gara con il brano Opera, ha rischiato di cadere mentre cercava di sedersi, ma ha recuperato l’equilibrio con prontezza, suscitando applausi e preoccupazione tra i presenti. L’episodio, catturato in un video virale, ha dominato l’attenzione mediatica, offrendo spunti di riflessione sulla sicurezza e sulla resilienza degli artisti in contesti pubblici. L’incidente si è verificato il 26 febbraio 2026, poco prima delle 15:00, durante un evento che ha la partecipazione di altre personalità dello spettacolo, tra cui Mogol, premiato alla carriera, e Tredici Pietro, in gara con Uomo che cade. 🔗 Leggi su Ameve.eu

"Sono nata così, non ho avuto nessuna restrizione né dai miei, né dalla vita. Ho fatto tutto ciò che mi pareva, nel bene e nel male. Spero che anche le altre donne facciano lo stesso". Parola di Patty Pravo, che in conferenza stampa a Sanremo ha risposto così x.com