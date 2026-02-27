Patto Anci e Questura contro i pirati del web | Mettere in sicurezza i dati dei comuni e dei cittadini

L’Anci e la Questura hanno firmato un accordo per rafforzare la sicurezza dei sistemi informatici dei comuni umbri. L’obiettivo è proteggere i dati sensibili, inclusi quelli dei cittadini, dai rischi legati alla criminalità online. Il patto prevede azioni condivise per salvaguardare le reti e prevenire attacchi informatici sui servizi pubblici digitali.

Un nuovo patto di collaborazione per tutelare i servizi telematici e i dati (compresi quelli dei cittadini) inseriti nella rete informatica dei comuni dell'Umbria. Un accordo tra i sindaci e la Polizia di Stato finalizzato a prevenire e gestire le minacce cibernetiche. Sono questi i temi trattati. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

