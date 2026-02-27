Pasta olio carne e latte boom dei prezzi in 5 anni | così la spesa costa 152 euro in più al mese – Il rapporto

Negli ultimi cinque anni i prezzi di pasta, olio, carne e latte sono aumentati significativamente, portando a una spesa mensile superiore di 152 euro. Secondo l’ultimo rapporto dell’osservatorio nazionale del Centro Consumatori Italia, nel 2026 fare la spesa costa 1.824 euro in più rispetto al 2021. I dati evidenziano un incremento costante dei costi dei prodotti agroalimentari nel tempo.

Nel 2026, fare la spesa costa 1.824 euro in più all’anno rispetto al 2021. È il dato che emerge dall’ultimo aggiornamento dell’osservatorio nazionale del Centro Consumatori Italia (Cci), che fotografa l’aumento dei prezzi dei prodotti agroalimentari negli ultimi cinque anni. Secondo la rilevazione, la spesa media mensile di una famiglia è passata dai 480 euro del 2021 (dato Istat) ai 632 euro di febbraio 2026. Un incremento di 152 euro al mese, pari a 1.824 euro in più all’anno. In termini percentuali, si tratta di un aumento del 32%. Come cambiano i prezzi degli alimentari. Nel dettaglio, i dati del Centro Consumatori Italia mostrano come tra il 2021 e febbraio 2026 i prezzi medi al chilo di diversi beni di largo consumo siano aumentati in modo significativo. 🔗 Leggi su Open.online

Il boom dei prezzi alimentari in 4 anni, la spesa per il cibo più cara del 24,9%: scatta l’indagine sui supermercatiI prezzi dei beni alimentari sono sempre più alti e l’Antitrust ha deciso di avviare un’indagine conoscitiva sul ruolo della grande distribuzione...

Perché fare la spesa costa così tanto e quanto sono aumentati i prezziIl prezzo del carrello della spesa negli ultimi quattro anni è salito del 22,3%, secondo l'Istat.

Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.

Temi più discussi: Cosa cucinare la settimana del 23 febbraio; Dieta mediterranea: ecco 3 errori comuni che la rendono inefficace; Dal rum all’amaro fino a pasta e limoni ‘stellati’, gli assaggi a Taste 2026; Spaghetti aglio, olio e peperoncino: la ricetta definitiva.

Pasta, olio, carne e latte, boom dei prezzi in 5 anni: così la spesa costa 152 euro in più al mese – Il rapportoL'analisi del Centro Consumatori Italia sugli aumenti del costo degli alimenti: «Speculazioni evidenti, la politica intervenga» ... open.online

Rotoli di pasta con carne e spinaci, un primo piatto gustoso e delicatoLa pasta è da sempre un piatto molto apprezzato, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Nel corso dei decenni questo prodotto è stato esportato in tutto il pianeta. Con la pasta è possibile creare ... it.blastingnews.com

Spaghetti aglio, olio, peperoncino, tasty, simple to make... #spaghetti #pasta #italy #foodie x.com